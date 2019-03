5 nejoblíbenějších herců Hollywoodu: Tito pánové jsou podle kolegů úplná zlatíčka!

S těmito herci je prý radost pracovat. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

V Hollywoodu jsou herci, se kterými nikdo nechce spolupracovat, ale také ti, se kterými je jedna radost točit. A tvrdí to o nich jak filmoví tvůrci, tak jejich herečtí kolegové. Podívejte se na největší zlatíčka Hollywoodu.

Jim Parsons

Představitel Sheldona z Teorie velkého třesku Jim Parsons je podle režisérů úplné „americké zlatíčko“ a označují ho za génia. A nejen oni. „Je fantastický, velký profík. A je hodně ochotný zkoušet nové věci,“ řekla o něm Mayim Bialik, představitelka jeho lásky Amy. Není divu, že je Parsons jedním z nejoblíbenějších herců v zábavním průmyslu.

Tom Hanks

Tom Hanks (62) proslul jako velmi milý herec, který má opravdu úroveň. A neoblíbili si ho jenom fanoušci, ale chválu na něj pějí i herečtí kolegové. „Je velmi velkorysý, zábavný, je snadné s ním vyjít, s ničím nemá problém. Je přesně takový, za jakého ho máte,“ řekla o herci Emma Watson, se kterou si zahrál ve sci-fi dramatu The Circle.

Hugh Jackman

Nejen, že je na Hugha Jackmana (50) radost pohledět, obzvlášť v plavkách, ale ještě je to skutečný gentleman. V Hollywoodu byste nenašli nikoho, kdo by o herci řekl něco negativního. „Je velmi milý od přírody. Také slušný a zábavný, a to každý den,“ řekl o kolegovi z X-Menů Patrick Stewart.

Dwayne Johnson

Dwayne Johnson (46) alias The Rock je právem druhým nejlépe placeným hercem světa. Velmi tvrdě pracuje, je vděčný a zábavný, navíc podle kolegů je práce s ním splněným snem. „Nikdy se nezastaví, jednoduše se zlepšuje každý den, je to inspirativní,“ řekl o Johnsonovi herec Zac Efron, se kterým si zahrál ve filmu Pobřežní hlídka.

Robert Downey Jr.

Představitel Iron Mana Robert Downey Jr. je nejen jedním z nejtalentovanějších, ale také nejoblíbenějších herců průmyslu. Zatímco filmoví tvůrci pějí chválu na jeho talent a disciplínu, kolegové jsou často unešení z jeho charisma a velkorysosti. „Je skvělý, talentovaný, má zkušenosti a každého vždy podpoří,“ řekl Chris Evans, představitel Kapitána Ameriky, kterému dal Downey Jr. darem sportovní automobil. Což si ostatně jako třetí nejlépe placený herec světa může dovolit. ■