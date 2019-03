Konec románku s láskou z léčebny. Zpěvačka, která bojuje s drogovou závislostí, je prý opět single

Demi Lovato se prý rozešla s Henrym Levym. Profimedia.cz

Zprávy o rozchodu se objevily jen krátce poté, co zpěvačka potvrdila, že znovu navštívila léčebné zařízení. „Od předávkování se drog nedotkla, ale nedávno opět navštívila zařízení mimo Los Angeles. Bylo to její vlastní rozhodnutí a bylo to jen na pár týdnů,“ řekl zdroj o zpěvačce, která nedávno oslavila půl roku bez drog.

Podle zdroje o sebe zpěvačka náležitě pečuje, cvičí a začala se opět věnovat hudbě. V létě obletěly svět zprávy o tom, že se Demi předávkovala a málem zemřela. Po několika týdnech v nemocnici byla převezena rovnou do odvykacího zařízení, kde setrvala 90 dní. Zpěvačka bojuje se závislostí od 14 let a krátce před incidentem vydala píseň Sober, kde se rodině a fanouškům omlouvá, že už není střízlivá. ■