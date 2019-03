Vážné zdravotní problémy a rozvod s manželkou: Nejslavnější český houslový virtuos se pohublý objevil ve společnosti

Jaroslav Svěcený Michaela Feuereislová

Loni v Hradci Králové podstoupil urologickou operaci, po níž strávil šest dní na jednotce intenzivní péče. Naštěstí nešlo o rakovinu. "Měl jsem v těle zánětlivé věci, které musely ven. Histologie dopadla negativně. Jsem rád, že se hojím a funguju jako chlap v pořádku. Musím si dávat pozor," řekl před pár dny Top Staru Svěcený.

Loni v srpnu se mu rozpadlo manželství, to ho také vzalo. "Skolilo mě to psychicky, skončilo něco, čemu jsem 34 let věřil. Začínám znovu," dodal. "Chci se věnovat hodně práci a vrátit se v plné síle. V dubnu by se to mělo rozeběhnout," uzavřel. ■