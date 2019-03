Od prosincové nehody si prý ani nelokla alkoholu: Dáda Patrasová pila i kvůli manželovi!

Dagmar Patrasová promluvila o vztazích s Felixem i o alkoholu. Super.cz

Z toho, že se měla na křtu s manželem, který na ni nahrával saxofon, potkat, rozhodně strach neměla. "My už se s Felixem potkali, protože byl dneska doma, kam normálně chodí. Nevidím problém, komunikujeme i přesto, co se děje, a co musí, chudák, říkat do médií," řekla nám Dáda.

Potvrdila nám i to, že Felix má dobré vztahy se všemi třemi svými dětmi - s dcerou René z bývalého vztahu, i s oběma potomky, které má s Dádou. "Není k udivení, že my dva spolu vycházíme hůř, po té pětileté bigamii," dodala.

Sama je ale spokojená se vztahem s Italem Vitem. "Vito je skvělý člověk. Jsem s ním v každodenním kontaktu a v životě mi Felix tolikrát nevolal jako Vito a nestaral se o to, jak se mám, co dělám, co jím, kde a kdy hraju nebo kam jdu. Prostě nádhera," svěřila.

Zajímalo nás, zda si dá ještě občas nějakou skleničku, protože na křtu pila nealkoholický sekt. "Od toho prosince jsem to úplně vypustila. A tam to byla blbá shoda okolností. Byly to Vánoce a rozhodil mě opět Felix, protože s námi strávil krásný Štědrý den a potom najednou vidím na Instagramu fotku z Budějovic, jak tam stojí s prskavkou pod stromečkem," vyprávěla.

"Mě to prostě hrozně rozhodilo, protože mi to přišlo nefér vůči celé rodině," vysvětlovala, proč si dala pár skleniček navíc předtím, než další den vyrazila autem na představení. "Ale bylo to v noci a myslela jsem, že už je to pryč za to dopoledne. A ono nebylo no. Špatně odbourávám a taky jsem nic nejedla a i to vadí," uzavřela. ■