Herečka s problematickou minulostí opět skončila v léčebně: Údajně znovu propadla drogám

Amanda Bynes prý znovu propadla závislosti. Profimedia.cz

Amandu Bynes (32) dobře známe z komedií Co ta holka nebo Bezva náhradník, proslavila se ovšem také svými psychickými problémy a drogovu závislostí. Poté, co vloni oznámila, že by se ráda vrátila na stříbrné plátno, je prý znovu v léčebném zařízení. Podle magazínu People tam měla nastoupit už v lednu, protože opět propadla drogám.