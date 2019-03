100 cigaret denně a litry alkoholu: Zpěvák Aleš Brichta doplatil na svůj životní styl. Skoro nevidí, má dnu a ucpané cévy

Aleš Brichta si zničil zdraví konzumací alkoholu a cigaret Super.cz

"Nejsem na tom teď tak špatně. Blbě vidím, ale to je dlouhodobá záležitost," řekl nám Brichta, jehož musí na pódium vodit o 23 let mladší manželka Johanka, která se o něj také stará a připravuje mu jeho dávky léků. "Beru prášky na cévy, na tlak a na dnu. A pak ještě na žaludek, aby mi z té spousty prášků nebylo špatně," vypočítal.

Cigarety omezil na maximálně dvacet denně a stejně tak i konzumaci alkoholu. "Piju minimálně, dám si pivo, maximálně jednoho panáka. Dřív jsme chodívali pravidelně denně do hospody chlastat. To už je prostě pryč," zastavil rozjetý kolotoč Brichta.

"Měl jsem špatnou propustnost cév, zanesené krkavice, jednu skoro úplně, a doktoři mi řekli, že tohle ne a že konec. Ale vzít to úplně natvrdo a přestat kouřit úplně, by způsobilo organismu ještě další problémy, proto jsem to jenom podstatně zkrouhnul. Doma už kouřím jenom na záchodě, a tam tak dlouho nevydržím, a v hospodách už se stejně skoro nikde kouřit nesmí," krčil rameny. Aktuálně se jeho zdravotní stav nezhoršuje. "Na kontrole mi řekli, že se za poslední rok situace nezměnila a je to furt stejné," upřesnil.

O tom, že by si s mladou manželkou pořídil potomka, prý rozhodně nepřemýšlí. "Já dvě děti mám, dokonce i vnuka. Manželka naštěstí děti nesnáší, můj vnuk je jediné dítě, které vedle sebe snese. Nemá naštěstí žádné mateřské pudy," uzavřel zpěvák. ■