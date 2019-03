Holčička, nebo chlapeček? Těhotná zpěvačka Ewa Farna prozradila pohlaví miminka!

Ewa Farna se brzy stane maminkou. Foto: instagram E.Farne

Další radostná novinka. Ewa Farna (25) si přichystala pro své fanoušky krásnou zprávu. Poté, co prostřednictvím dojemného videoklipu , který vehnal slzy do očí i těm největším cynikům, prozradila, že čeká miminko , nyní svěřila, zda pod srdcem nosí chlapečka, nebo holčičku.

„Děkujeme všem za lavinu gratulací. Jsem šťastná, že jsme si to vědomí pár měsíců mohli užít sami s nejbližšími a oznámit Vám to, jak se na zpěvačku sluší, písničkou. A jsme nadšení, že se Vám tak líbí! Navíc, já mám tak ráda překvapení,“ rozepsala se na sociální síti zpěvačka, které vlna zpráv od fanoušků a jejích kolegů z branže udělala ohromnou radost.

„Nejspíš nastoupí období domněnek, smyšlených “informací”, spekulací a taky názorů, co bych měla, či neměla. Vězte, že když je něco důležitého a pravdivého, napíšu Vám to sama od sebe. To jsem Vám na pár příkladech už, doufám, dokázala. Abych předešla alespoň nějaké vlně domněnek….čekáme syna,“ svěřila se Farna a vzápětí zažertovala.

„Teda pokud tam není nějaká šprýmařka po mámě a nepohrává si s pupeční šnůrou,“ napsala zpěvačka, která se na chlapečka těší s manželem Martinem Chobotem. Že by o ni její fanoušci po narození miminka přišli, ale nehrozí. Už v květnu totiž plánuje vyrazit na koncertní šňůru po divadlech. ■