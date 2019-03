Herečka, která bojuje s vážnou nemocí, prozradila, že oblékla dvoje stahovačky: Fanoušci jí dali co proto

Sarah Hyland to od fanoušků pěkně schytala. Profimedia.cz

Herečka Sarah Hyland (28) se objevila na oscarové after party v krásných šatech, které podle většiny lidí lichotily její postavě. Sarah však byla nejspíš jiného názoru a na svém instagramovém účtu se fanouškům svěřila, že pod šaty oblékla dvoje zeštíhlovací kalhotky. „Na co dieta, když to prostě můžete schovat?“ žertovala u snímku. Ne všichni fanoušci však shledali její poznámku vtipnou.