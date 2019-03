Na projekci dorazil rovnou z testu: Syn Ivana Trojana Josef musí vedle natáčení stíhat třetí ročník gymnázia

Josef Trojan se objeví v novém seriálu Skvrna. Super.cz

„Mám tam roli Toma, což je vlastně pravá ruka mého staršího bratra, který zodpovídá za skupinku těch přeživších v tom postapokalyptickém světě. Je to takový snažílek, což já jsem taky,“ svěřil se začínající herec na tiskové konferenci k nové minisérii režiséra Petera Bebjaka, která vznikla pro internetovou televizi Stream.cz.

Seriál o budoucnosti, kdy po velké katastrofě zůstanou na světě jen děti, se natáčel v opuštěných budovách v Bratislavě a Praze. „Ty opuštěné budovy byly nádherné. Jsou to prostory, které nejsou vůbec vybrakované. Jsou tedy sice zašlé, ale těch pozůstatků z učiliště a z té historie je tam spousta a je to krásná, industriální budova. Takže já jsem tam vlastně na všech těch lokacích byl rád, protože se mi postapokalyptické téma líbí,“ svěřil Josef, který na projekci nového seriálu dorazil rovnou ze školy.

„Přišel jsem z testu a zase odcházím na test. Je to ale výjimečná situace, snažím si držet na jedné straně školu a na druhé natáčení. Protože gympl a umělecká činnost se doopravdy neslučují, už jsem na to přišel,“ prozradil Trojan s tím, že mu škola vychází velmi vstříc. „Přišlo na to také vedení školy, které je velmi tolerantní a našli jsme společnou cestu, jak to zvládnout,“ prozradil Pepa, který má před sebou ještě rok na gymnáziu.

„Jsem ve třetím ročníku, takže mi zbývá ještě maturitní ročník. Konec je blízko, ale vlastně ještě hodně daleko,“ řekl syn Ivana a Kláry Trojanových. Na otázku, zda se doma s rodiči o rolích, které vezme, radí, nám odpověděl jasně. „Už bych měl v osmnácti letech nejlépe vědět, co jsem schopný ze sebe vytlačit v ten daný moment. Myslím si, že to vím a podle toho, jak jsem schopný splnit ty podmínky, si vybírám,“ prozradil Josef, který se v novém seriálu objeví již 10. března. ■