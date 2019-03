Jitka Boho je pěkná dračice: Ukázala, jak se téměř nahá mazlí s manželem v posteli

Jitka Boho provokovala na Instagramu velmi intimní fotkou. Foto: Super.cz/Instagram J. Boho, Michaela Feuereislová

Modelka Jitka Boho (27) opravdu klame vzhledem. Sice vypadá jako křehká žena, ve skutečnosti je to ale pěkná divoška. Krásná tmavovláska se ráda chlubí svým tělem ozdobeným tetováním, teď ale ještě trochu přitvrdila.

Na Instagramu zveřejnila fotku, na níž se téměř nahá mazlí s manželem Lukášem Boho v posteli! Na sobě má přitom jenom kalhotky a klobouk a své horní partie si zakrývá rukama. Fotografii s erotickým podtextem pak dobarvila filtry, aby jí dodala umělecký nádech.

„Vášeň je pro nás stejně důležitá jako pohlazení a objetí. Je to náš hnací motor ve vztahu i v hudbě,“ okomentovala svou fotku Jitka a rozvášnila i své fanoušky.

Zatímco někteří z nich jí sexy příspěvek pochválili, jiní už tak nadšení nebyli. „Krásná fotka to je! Ale za mě už je to velmi intimní záležitost, kterou by si mohli lidé uchovat raději sami pro sebe...“ pokárala ji jedna z fanynek. ■