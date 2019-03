5 slavných párů, které se daly dohromady při natáčení filmu

Mezi těmito herci přeskočila jiskra na place. Profimedia.cz

Goldie Hawn a Kurt Russell

Takto se například dali dohromady Goldie Hawn (73) a Kurt Russell (67), kteří patří k nejstabilnějším párům Hollywoodu. Poznali se při natáčení snímku Odpolední směna z roku 1984 a od té doby jsou spolu. Nikdy si však nedali manželský slib, zato zplodili jednoho potomka, syna Wyatta Russella.

Mila Kunis a Ashton Kutcher

Herci Mila Kunis (35) a Ashton Kutcher (41) se zase poprvé políbili před kamerou už v roce 1998 při natáčení sitcomu Zlatá sedmdesátá, dohromady se ale dali až o mnoho let později. V té době totiž Mila chodila několik let s hercem Macaulayem Culkinem, Kevinem z komedie Sám doma, a Ashton byl 8 let ženatý s Demi Moore (56). Dnes tvoří šťastný pár a mají spolu dvě děti - dceru Wyatt (4) a syna Dimitrije (2).

Daniel Craig a Rachel Weisz

Láska jako trám zasáhla filmového Jamese Bonda, Daniela Craiga (50) a krásnou herečku Rachel Weisz (48) při natáčení mysteriózního filmu Dům snů z roku 2011. Oba opustili dlouhodobé vztahy a po pouhých šesti měsících známosti už kráčeli před oltář.

Blake Lively a Ryan Reynolds

Krásná herečka Blake Lively (31) ulovila hollywoodského hezouna Ryana Reynoldse (42) při natáčení akčního snímku Green Lantern (2011). Krásná Serena ze seriálu Super drbna byla akorát krátce po rozchodu s Leonardem DiCapriem (44) a Ryan se rozváděl po dvou letech s herečkou Scarlett Johansson (34). Jen po roce vztahu si řekli ano a nedlouho poté se jim narodila první dcera James.

Eva Mendes a Ryan Gosling

Osm let tvoří pár také Eva Mendes (44) a idol mnoha ženských srdcí Ryan Gosling (38), které svedlo dohromady drama Za borovicovým hájem. Před Vánoci v roce 2013 si dali krátkou pauzu a dnes jsou už šťastnými rodiči holčiček Esmeraldy (4) a Amandy (2). ■