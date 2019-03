Karel Gott ve vrcholné formě! Takhle to rozjel na pódiu i s dcerou Nellinkou

Karel Gott zpívá se svojí dcerou Video: Herminapress

Česko nedávno zasáhla zpráva, že Karel Gott je po smrti. Tu hodně špatným vtipem někdo rozšířil mezi veřejnosti. Naštěstí se spekulace nepotvrdily.

„Dneska jsem v dobré formě, to musím říct. Nebývá to vždycky. Kdysi jsem zpíval písničku ,Už pohřbili mě stokrát‘ a já jsem stokrát vstal. Tak se stalo i nedávno, kdy mě média pohřbila a byla to zpráva opravdu věrohodná. Taková zaručená, že jsem se opravdu bál a musel jsem se několikrát štípnout a zeptat se své ženy Ivanky, jestli opravdu žiju, jestli se mi to nezdá,“ pobavil přítomné hosty a fanoušky Gott.

Podívejte se na krátký sestřih Karlova vystoupení. Rozhodně to stojí za to. ■