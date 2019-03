7 strašidel z BRIT Awards: Morticia, holý zadek, vánoční výzdoba i Hvězdné války

Tyhle modely z BRIT Awards 2019 budí smích i hrůzu. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Udílení cen BRIT Awards je nocí, během které se dostává do popředí to nejlepší z britské a globální hudební scény. Pravdou ale je, že místní hvězdy většinou popustí uzdu své kreativitě více, než by bylo zdrávo.