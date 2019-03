Půjde v máminých šlépějích? Dcera Marthy Issové si poprvé zahrála před kamerou a celé to obrečela!

Herečka se svou dcerou Františkou Profimedia.cz

„Měla jsem na place obě děti. Bylo to úplně poprvé, co jsme si takhle společně zahrály. Byl to nápad Mirka Krobota. Já jsem se Fanči zeptala, jestli chce, a ona se tam nacpala a pak brečela, že nemá víc natáčecích dní,“ svěřila se Super.cz na tiskové konferenci seriálu herečka s tím, že na natáčení měla i druhou dceru Emilku, která v březnu oslaví první narozeniny.

„Byla jsem v šestinedělí, takže jsem na natáčení měla nejen Fany, ale i miminko,“ prozradila Martha k seriálu, který natočila s kolegy z Dejvického divadla. Jeho členkou už je několik let a jak tvrdí nejen ona, jsou jako jedna rodina.

„Je to nepochopitelné a já sama tomu nerozumím, proč se to tak děje, ale já je stále ráda vidím. Tak to víte, že vám občas někdo leze na nervy, ale myslím, že tam funguje ovzduší nesebedůležitosti. A pak tam funguje věc, která je pro každý vztah důležitá, a to že my hodně komunikujeme, že si říkáme všechny věci, takže ve chvíli, kdy se zrodí nějaká nasrávka, tak ji okamžitě vyhodíme ven, tím pádem tam není prostor, aby rostla,“ svěřila se Martha, která se aktuálně připravuje na novou filmovou roli.

„Teď momentálně chodím házet oštěpem, protože mě čeká role Dany Zátopkové ve filmu mého partnera Davida Ondříčka Zátopek, takže se na to pilně připravuji a trénuji. Pro mě je tohle to nejlepší, mám nejraději tyhle role podívat se někam, kam se jinak nepodíváte, a ze tyhle výlety jsem neskutečně vděčná,“ dodala nadšeně herečka. ■