Známá muzikálová zpěvačka si odskočila od půlročního miminka: Zlákala ji seriálová role cikánky

Markéta Procházková Foto: archiv FTV Prima

V seriálu Krejzovi se objeví jako cikánka Žaneta, milovaná příbuzná Fera Čumpelíka v podání Michala Suchánka (53).

„Je zvláštní, že pokaždé, když se hledá před kameru někdo s tmavší pletí, tak volají mě. Netuším, proč, divím se tomu a už se těším, až to jednou takhle nebude,“ směje se herečka, která to bere s nadhledem. Krejzovi jsou pro Markétu Procházkovou hezkou odpočinkovou příležitostí mezi povinností maminky a zkoušením muzikálu.

„Jsem ráda doma s miminkem, mám ho ráda u sebe a dlouhodobé natáčení by bylo v tomto případě obtížnější. Jsem tak raději za ty epizodní příležitosti. Jsou zábavné, je to rychle natočené a nevyžadují tolik času na přípravu,“ vyjmenovává herečka důvody, proč se ráda zapojila do natáčení seriálu.

„Kdyby to byla dlouhodobější spolupráce, víc bych přemýšlela o tom, jaká ta role je. Jestli má smysl, nějaké poselství, aby to nakonec nedopadlo jako plytká výplň něčeho,“ míní. Jako Žaneta, která se na chvíli zabydlí před domem Krejzů v maringotce, se herečka opětovně setkala s Michalem Suchánkem, kterého zná z muzikálového jeviště.

„S Michalem jsem hrála v muzikálu Tři mušketýři a musím říct, že je výborný. U něj nikdy nepoznáte, kdy hraje a kdy je sám za sebe. Je neuvěřitelně přirozený a vůbec se nestresuje. Je zábavný, vymýšlí blbosti a umí je vzít do hry,“ vyzrazuje Markéta na svého kolegu, která ráda před kamerou potkala i Oldřicha Navrátila (66), jenž v seriálu nahradil nemocného Václava Postráneckého (75). ■