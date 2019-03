Vévodkyně Meghan v New Yorku: Slučák se slavnou kamarádkou, oslava v hotelu a vzkaz od nevlastní sestry

Vévodkyně Meghan je na soukromé návštěvě New Yorku. Profimedia.cz

Výlet těhotné vévodkyně Meghan (37) do New Yorku se neobešel bez pozornosti. Žena prince Harryho (34) se nejdříve sešla s kolegyní ze seriálu Kravaťáci Abigail Spencer a poté vyrazila na večeři s návrhářkou Jessicou Mulroney, tenistkou Serenou Williams (37) a dalšími přáteli. Ve velkém jablku má strávit pět dní.

Zahraniční média sice píší o návštěvě jako o „tajné“, to se ale příliš nepovedlo. Fotografové jsou Meghan v patách v USA stejně jako ve Velké Británii. Vévodkyně a její přátelé nejdřív zamířili na večeři do restaurace The Polo Bar, která je prý oblíbenou i Donalda Trumpa, poté se už jen s Williams, jež je její velkou kamarádkou, přemístila do hotelu The Mark na Upper East Side.

Proběhnout zde měla i tzv. baby shower, oslava pro nastávající maminku a očekávané dítě. Meghan je v tomto směru obklopena zkušenými, rady ohledně mateřství jí může dát jak Williams, jež je matkou dcery Alexis Olympie, tak Mulroney, která vychovává tři děti.

Vévodkyninu návštěvu USA zaznamenala i její rodina. Nevlastní sestra Samantha ji prostřednictvím médií vyzvala, aby se sešla i s otcem Thomasem Marklem. „Ráda bych, aby se zkontaktovala s mým otcem, když tu je. Člověk nikdy neví, kdy k tomu bude další příležitost,“ vzkázala.

Vztahy mezi Meghan a otcem jsou už delší dobu napjaté a k jejich zlepšení nepřispělo ani zveřejnění soukromého dopisu, který mu dcera napsala. ■