Je to snad prorok? Zpěvák na svoji desku nahrál píseň z muzikálu Čarodějka předtím, než se rozhodlo o jeho uvedení

Jakub Hübner hraje v muzikálech, ale zkouší to i jako sólový zpěvák. Super.cz

"Sólová kariéra byla vždycky můj prvotní záměr a velmi jsem po ní toužil. V dubnu završím třicítku, což jsou takové hezké kulatiny, tak jsem rád, že se mi něco takového v životě povedlo," byl spokojený po křtu. Nicméně i na jeho vlastní desce některé muzikálové melodie zazní, a překvapivě také duet z již zmíněné Čarodějky, tedy v originále Wicked.

"Je to hříčka osudu, protože když jsme tuhle písničku natáčeli, tak jsme vůbec netušili, že pan producent Janeček chce tenhle muzikál přivézt do Česka. Byla to opravdu náhoda," tvrdí Jakub, který měl ve chvíli, kdy se deska křtila, za sebou druhé kolo konkurzů na Čarodějku a čekal na resumé, zda jej v tomto skvělém muzikálovém díle uvidíme. ■