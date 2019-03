Nadějná dcera slavných hereckých exmanželů zazářila v módní kampani

Maya má zkušenosti jako herečka i modelka. Profimedia.cz

Potomci slavných herců to v Hollywoodu mívají zpravidla jednodušší. Na druhou stranu se ale musí vypořádat se značným očekáváním. Maya patří k nejnadějnějším hvězdičkám dneška. Režisér Quentin Tarantino (55) ji obsadil do filmu Once Upon a Time in Hollywood a objeví se také v nové řadě populárního seriálu Stranger Things.

To ale dceři hereckých hvězd nestačí. Realizuje se také jako modelka. Ke spolupráci si ji vyhlédl návrhář Zac Posen. Dvacetiletá kráska zapózovala v několika šatech a backstage fotky zahrnují také její sexy snímek v růžovém body na podlaze. Uma a Ethan mohou být jako rodiče spokojeni. Mají spolu také sedmnáctiletého syna Levona, který se prozatím po umělecké stránce neprojevil. ■