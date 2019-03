Tentokrát se překonala! Tohle je odvážný model i na věčně odhalenou Kim Kardashian

Kim Kardashian vyrazila v odvážných šatech. Profimedia.cz

Ačkoliv jsme poměrně zvyklí, že se na sociálních sítích ukazuje i více odhalená, když jde o šaty na prestižní akce, není úplně na místě, aby vám vykukovalo něco, co nemá. Klobouk dolů, že Kim své vnady uhlídala.

Kim a její manžel Kanye West čekají čtvrtého potomka, kterého jim stejně jako dceru Chicago porodí náhradní matka. Už víme, že jde o chlapce, a podle zdrojů Hollywoodlife.com má pár prý dokonce vybrané jméno. „Kim vždycky vybere nejlepší jméno, to vám můžu svěřit, ale jaké vybrala, vám neřeknu, to by mě Kim podřízla,“ svěřila médiu televizní hvězda La La Anthony. ■