Marta Jandová se zranila: Co se stalo s její nohou?

Zpěvačce pobyt na horách příliš nevyšel. Foto: instagram M.Jandové

Místo sjíždění svahu svůj pobyt v rakouských Alpách spíš proseděla. Marta Jandová (44) se tolik těšila na letošní lyžovačku, až z ní nakonec neměla takřka nic. Krátce po příjezdu do rakouského střediska, kam vyrazila se svou rodinou, se totiž zranila, a na sport tak mohla hned zapomenout.

„Tak hezky to začalo. Dokonce napadalo šíleně moc sněhu. Maruška sviští, táta po zlomenině kolene už taky, já dolyžovala,“ svěřila se Jandová, která si dokonce na lyže pořídila nové oblečení. „Konečně si pořídím něco na lyže. Lyžuji zase od té doby, co Maruška, abych jí ukázala, jak má co dělat. A hned si na schodech nalomím kostičku,“ prozradila zpěvačka.

Svůj pobyt v Alpách tak strávila pozorováním své rodiny, která si zasněžené hory nadmíru užívala. Na levou nohu totiž sotva došlápne. „Radši bych svištěla po svahu. Tohle je můj další model Sorelů. Ty nejhezčí jsem ještě neukázala. Ještě mám jedny v záloze. Akorát je teď nepotřebuju v páru, pravá stačí. Jsem si mohla ušetřit místo v kufru,“ dodala Marta k fotce své bolavé nohy. ■