Po třech letech vztahu se jí stále na prstu neblyští prstýnek. Svatby se Nývltová hned tak nedočká

Nývltová je stále zamilovaná.

„Jsem typ ženy, které na zasnoubení a svatbě tolik nezáleží. Myslím si, že pokud jsou lidé šťastní a vyhovuje jim to, tak není důležité tlačit na pilu,” říká zpěvačka, která se chce soustředit na kariéru. „Mám před sebou ještě nějaké projekty, které bych chtěla zvládnout.”

"Samozřejmě ukazuju, a nejsou to jen prstýnky, ale i jiné věci, které by mi mohl koupit. Až to přijde, tak to přijde,” říká vyrovnaným hlasem Kamila Nývltová. ■