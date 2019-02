Zvěsti o tom, že zemřel Karel Gott, vyděsily fanoušky. Tohle Mistr vzkazuje tomu, kdo ho pohřbil zaživa!

Karel Gott Michaela Feuereislová

Karel Gott je přitom v pořádku a cítí se dobře. „Rád bych se podíval do tváře té osobě, která mě dnes pohřbila zaživa. Snad se u toho aspoň dobře pobavila. Pro ty, kteří se o mě bojí, vzkazuji: fajn se mám,“ vzkázal fanouškům na sociální síti Gott. I mluvčí Karla Gotta Super.cz potvrdila, že fanoušci mohou zůstat v klidu.

"Je to holý nesmysl, nevěřte anonymním kecalům," řekla Aneta Stolzová, mluvčí Karla Gotta. Informace ji také šokovala. Zpěvák ještě v lednu vystupoval na plese v Praze. Kvůli zdravotním komplikacím ale zrušil plánovaný koncert, který se měl v červnu odehrát v O2 areně u příležitosti jeho 80. narozenin.

Pod vyjádřením se okamžitě začaly hromadit vzkazy fanoušků.

„Tak já mám takovou radost, že to není pravda!!! Teď mi to řekl zákazník a nemohla jsem tomu uvěřit!!! Jsem ráda, že jste stále s námi“, píše jedna z fanynek a další se přidává: „Uf, díky bohu, že to není pravda. Nechtěla jsem tomu věřit“. „Docela mě to vyděsilo, pane Karle, ale jsem rád, že jste v pořádku, vy totiž s námi budete ještě dalších 20 let. Máme vás rádi,“ dodal další.

Mnozí také připomínají pořekadlo, že koho tzv. „pohřbí zaživa“, bude naopak dlouho žít, či zpěváka zahrnují radami na zlepšení zdravotního stavu: „Karle, sežeňte si kozí mléko, to je plné antigenů a ta vaše oslabená imunita se zlepší,“ zní jedna taková. ■