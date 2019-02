S Václavem Vorlíčkem (✝88) se rozloučila Xenie, Arabela poslala věnec

Poslední rozloučení s filmovým režisérem Václavem Vorlíčkem Super.cz

Smuteční obřad doprovodily nejznámější melodie z jeho kultovních děl. V krematorii zazněla hudba ze seriálu Arabela i píseň Kdepak ty ptáčku hnízdo máš? z pohádky Tři oříšky pro Popelku.

Mezi smutečními hosty byla herečka Jiřina Bohdalová (87) a režisér Zdeněk Zelenka. Přišel také režisér Filip Renč, který Vorlíčkovu pohádku Tři oříšky pro Popelku adaptoval pro divadelní jeviště. "Byl to velký režisér. Naposledy jsem se s nim setkal na premiéře muzikálu Tři oříšky pro Popelku. Přeji mu krásný let do světa snů," řekl před obřadem Renč.

„Vůbec jsem netušil, že byl nemocný. Byl gentleman, nikdy na sobě nenechal nic znát. Bral život takový, jaký byl,“ zavzpomínal na Vorlíčka představitel prince ze Tří oříšků pro Popelku Pavel Trávníček (68).

„Dostala jsem od něj spoustu krásných příležitostí, velice mu za to děkuji,“ řekla před obřadem Dagmar Patrasová (62) alias princezna Xenie z Arabely. Představitelka Arabely Jana Nagyová poslala Vorlíčkovi smuteční věnec.

Zdeněk Troška poznal Václava Vorlíčka už jako student na FAMU: „Nikdy jsem ho neviděl rozčíleného nebo naštvaného. Vždy jen s úsměvem. Nebyl to jenom pedagog, ale i kamarád.“

„Byl vždy připravený, elegantní, nekonfliktní gentleman. Znal jsem ho 40 let. Bude všem scházet,“ přidal vzpomínku producent Přemysl Pražský, který s Vorlíčkem natáčel film Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko.

Slavný filmař skonal 5. února v pražské nemocnici. Ještě v loňském roce se objevoval ve společnosti. Nenechal si ujít premiéru muzikálu podle jeho nejslavnějšího díla. Ze Tří oříšku pro Popelku na divadelních prknech byl nadšený. Představení ale krátce před jeho smrtí kvůli finančním problémům zmizelo ze scény. ■