Něžná chvilka ve zlaté postýlce: Serena Williams nechala fanoušky nahlédnout do soukromí

Serena Williams Profimedia.cz

Williams sdílela momentku s dcerou Olympiou

Z dcery chce tenistka vychovat sebevědomou ženu pyšnou na svůj původ. Právě takové výchovy se dostalo i Sereně a její sestře Venus, jak svěřila v rozhovoru pro magazín Allure. „Myslím, že máma nám vštípila, abychom byly sebejisté ženy, které věří samy v sebe. Abychom byly pyšné na to, co jsme podědily, na své vlasy, těla. Pro matku bylo velmi důležité nás tohle naučit a já to zcela jistě předám zase své dceři,“ vyprávěla Williams.

„Když jí řeknu, že je krásná, chci ji naučit, že to znamená krásná zevnitř. Dávat je krásné. Být laskavým a pokorným člověkem je tou nejvyšší krásou,“ dodala.

Sedmnáctiměsíční holčičku má tenistka s podnikatelem Alexisem Ohanianem, za kterého se provdala v listopadu 2017. ■