Tady příroda nadělovala: Sedmnáctiletá zpěvačka po „nahatém“ klipu odhalila ňadra v obřím dekoltu

Nedávno jsme představili její nový videoklip k písni Nech to bejt, kde se koupe nahá ve vaně naplněné mlékem . To, že je holka krev a mlíko, předvedla sedmnáctiletá zpěvačka Adéla Částková také na vyhlášení Miss Czech Republic . Z jejího napěchovaného dekoltu přecházel zrak.

Otázka, zda její model není příliš odvážný, zvláště v jejím věku, byla nasnadě. "Myslím, že zakryté je všechno, co má zakryté být. Svoje šaty jsem nechala na Michalovi Kováčikovi a jsem moc spokojená. I když je to trochu něco jiného, než jsem zvyklá. Mám radši trochu zahalenější modely," přiznala.

Úplně ve své kůži se ale necítila. Trošku teď zanedbávala postavu, takže nepřibrala jenom v dekoltu, ale i jinde. "Snažím se to napravit, cvičím, běhám a makám na tom. Kdyby tahle akce byla za měsíc, tak by to už bylo maličko jiné" připustila Adéla, která se pochopitelně vedle těla věnuje i svojí tvorbě a ráda by do budoucna vydala také desku. ■