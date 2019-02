Instagramová hvězda A.N.D.U.L.A je maminkou. Ukázala nádherného chlapečka, kterého bude vychovávat sama

A.N.D.U.L.A je maminkou Foto: archiv A. Chovanové

„Objevil ses v mém životě tou nejkrásnější náhodou. Žij dobře, buď laskavý k lidem a nedívej se na ně z vrchu – nikdy nevíš, kdy se ocitneš po nimi. Neboj se zásadních rozhodnutí, ale raduj se z maličkostí. Miluj, buď milován, prožij si bolest i radost, pomáhej, když to tak budeš cítit, a pomoc přijmi, když to bude potřeba. Řiď se srdcem, ale nenech odejít rozum. Podepři slabé, následuj silné. Měj pevné hodnoty. Vnímej vnitřní krásu a tu povrchovou sleduj jen zpovzdálí. Nepodléhej mínění druhých, ale nech si poradit – ŽIJ! Budu ti tou nejlepší mámou, rádkyní i oporou, to přísahám,“ na psala k fotce čerstvě narozeného syna Aneta.

Syna bude vychovávat v rodné Plzni. S otcem dítěte je v minimálním kontaktu. ■