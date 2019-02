„Válka princezen“: Kate a Meghan mají být na nože. Nový dokument odhalil pravdu

Meghan a Kate Profimedia.cz

Podle zahraničních médií jsou vévodkyně Meghan (37) a Kate (37) ve válce. Kate údajně nemůže vystát, jak se Meghan chová ke služebnictvu, a jejich údajná zášť měla být i důvodem, proč se Meghan s Harrym (34) plánují odstěhovat z Kensingtonského paláce. Jak je to ve skutečnosti a kolik je na těchto drbech pravdy, se obyčejní smrtelníci jen těžko dozví. Dokument televize TLC s názvem Kate vs. Meghan: Princesses At War se pokusil nastínit, jaký vztah mezi sebou vévodkyně ve skutečnosti mají.