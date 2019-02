Takhle se převléká Nicki Minaj: Fanouškům se ukázala nahoře bez a vtipkovala o těhotenství

Nicki Minaj Profimedia.cz

Hvězdy často sdílejí na sociálních sítích fotky z fittingů, když si zkouší šaty slavných návrhářů na prestižní akce nebo vystoupení. Dělá to například i Kim Kardashian, která jako by ve své šatně žila . Někdo ji ale přeci jenom dokázal překonat. Nicki Minaj (36) se sledujícím na Instagramu předvedla nahoře bez a bradavky zakryla pouze rukou.

Vypadá to, že nový partner jí dodal k dobrému psychickému rozpoložení také trochu odvahy. „Mám se nejlépe, jak mohu. Myslím, že to, jakými lidmi se obklopujete a kdo je ve vašem životě, má velký vliv na to, jak se cítíte,“ svěřila se v dalším díle svého podcastu Queen Radio.

Dodala také, že ji její partner dělá šťastnou, protože se znají od 14 let. Kenneth Perry je registrovaný jako sexuální delikvent a má za sebou spoustu problémů se zákonem. Pro Nicki však, zdá se, je tím panem pravým. V podcastu Nicki také na okamžik zažertovala, že je těhotná. To je totiž přesně to, na co fanoušci čekají. Ale i když je raperka ve vztahu spokojená, na miminko si musíme ještě chvíli počkat. Jak je vidět i na peprném snímku, těhotná zatím asi nebude. ■