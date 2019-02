Po 25 letech tajně skončil se svojí nejslavnější rolí: Nejznámějšího českého Ježíše už na jevišti neuvidíme

Kamil Střihavka skončil v Jesus Christ Superstar. Michaela Feuereislová

Odešel bez patetického loučení a svým fanouškům prozradil, že ve své nejznámější titulní roli v muzikálu Jesus Christ Superstar už nikdy hrát nebude, až tři měsíce poté. Kdo viděl Kamila Střihavku (54) 27. října v Hudebním divadle v Karlíně jako Ježíše, netušil, že to bylo jeho poslední představení.

"Rozhodl jsem se po dohodě s produkcí HDK, že zveřejním můj oficiální konec a účinkování v tomto legendárním představení. Tato vskutku "osudová" role, byla celých 25 let součástí mé hudební kariéry a stala se důležitou součástí mého života. První nastudování české verze v divadle Spirála na pražském Výstavišti mělo premiéru v roce 1994 a to druhé v HDK jsme odpremiérovali v roce 2010. Nikdy jsem nelitoval onoho pomyslného dvojího vstoupení do stejné řeky," napsal zpěvák na své oficiální stránky.

"Bylo mi ctí, že jsem mohl být součástí téhle nesmrtelné legendy a děkuji všem svým kolegyním a kolegům za úžasné chvíle na jednom jevišti. Mé poslední představení v roli Ježíše proběhlo 27.10.2018 a jediný, kdo o této osobní derniéře věděl, jsem byl pouze já sám. Protože nejsem příznivcem opulentních rozloučení, rozhodl jsem se to udělat po svém," doplnil.

"Děkuji všem, kteří mě po celou dobu mého účinkování v rockové opeře Jesus Christ Superstar podporovali a dávali mi najevo svou přízeň. Důvodem mého odchodu není ani zdravotní indispozice, ani syndrom vyhoření, ale snaha o "odejití" ve správný čas. Energii, kterou v sobě stále mám v hojné míře, se budu snažit uplatnit v hudebních projektech, jejichž jsem stále součástí," upřesnil zpěvák, jehož budeme moci dál vídat mj. v kapelách The Leaders!, Supergroup, Leaders acoustic band a BSP a pak v představeních RockOpery Praha.

"Představení Jesus Christ Superstar zůstává a navždy zůstane hluboko v mém srdci a zážitky spojené s touto legendou jsou pevně spjaty s mým profesním životem. Nesmírně si vážím podpory, kterou dostávám od všech, kteří mi fandí, a pevně doufám, že toto mé rozhodnutí na tom nic nezmění! Těším se na věci příští a HOSANA!," uzavřel. ■