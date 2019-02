Krásná reportérka TopStaru se pochlubila rozkošnou dcerkou: Bezstarostná péče o miminko vzbudí závist

Lucie nám ukázala svůj poklad. Super.cz

„Přibrala jsem nějakých třináct kilo a poslední týdny jsem už vůbec nepřibírala na váze, na rozdíl od většiny žen. Mám ještě tři kila nahoře,” říká Lucie, které mateřské povinnosti často nedovolí se najíst. "Vím, jak moc je důležité, aby žena v šestinedělí a po něm dobře jedla, aby miminko prospívalo, ale někdy se to prostě nestihne. Hlavně v těch začátcích,” krčí rameny.

Lucce velmi pomáhá její manžel Yuri. „Můj manžel se mnou zůstal první tři týdny a já jsem za to moc vděčná. Chápu totiž, že ne každý si může dovolit ten luxus. On má svou firmu, tak mohl. Pro mě to byla velká pomoc, protože jsem měla ze začátku i horečky a objevily se problémy s kojením. Myslím, že by se měla skládat maturita z kojení, protože to bylo hodně náročné,” popisuje reportérka TopStaru.

Reportérka a moderátorka se raduje z toho, že má velmi hodné a klidné miminko. „Musím říct, že malá je úžasná. Když jdu někam s kamarádkami, tak tohle říkat nemůžu. Ale ona spí večer klidně sedm osm hodin vkuse. Dneska za sebou máme desetihodinový spánek s jedním nakojením. Je fantastická,” říká spokojeně Lucie. ■