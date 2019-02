Rozpad osmiletého vztahu s krásnou modelkou i smrt otce: Hvězda VyVolených promluvila o svém životě

Petr Zvěřina se nám otevřel. Super.cz

Už je to dvanáct let, co Petra Zvěřinu zaznamenal celý národ díky fenoménu VyVolení. Účastník reality show, který budil rozporuplné názory na svou osobu, na tuto zkušenost vzpomíná se smíšenými pocity.