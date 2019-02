Ňadra si zakrývala jen kočičkou. Johanka z Ulice se svlékáním před kamerou nemá sebemenší problém

Takto se v Ulici neodhalovala. Foto: Super.cz/Jan Kvarda

Tato mladá herečka je zkrátka živel, který kolem sebe šíří energii a dobrou náladu a jen tak něčeho se nezalekne. Při focení s fotografem Honzou Kvardou neváhala, odhodila svršky a své ženské přednosti si zakryla pouze roztomilým bílou kočkou.

„S Honzou se známe už dlouho, nedávno jsme fotili i charitativní projekt pro ženy s rakovinou prsu, kde už ty fotky začaly být malinko odvážnější. Tohle ale vzniklo naprosto spontánně, a tak mě to baví,“ prozradila nám herečka.

Na otázku, zda by se svlékla i před kamerou, odpověděla se smíchem: „Ano, ráda a žádný duchaplný důvod jako u mých kolegyň, to mít nemusí. Beru to tak, jak to je.”

Aktuálně Daňhelová užívá posledních dnů volna před začátkem zkoušení nového muzikálu Šakalí léta v Divadle Na Fidlovačce, kde sice pro tentokrát zůstane zahalená. Ale kdo ví, třeba v příště ukáže více. ■