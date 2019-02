Dívka, jejíž tvář zdobí nepovedené tetování oblíbeného zpěváka, vysvětlila své nepochopitelné jednání

Kelsy Karter Profimedia.cz

Z téměř neznámé zpěvačky Kelsy Karter (24) se přes noc stal hit internetu. Na tvář si totiž nechala vytetovat obličej svého oblíbence, zpěváka Harryho Stylese . Fanynka se nebála popsat své city během diskuze v The Edge Afternoon Show.

„Odteď si nosím své srdce na tváři,“ svěřila se. „Jako muzikantka opravdu respektuji to, co Harry dělá pro svět hudby. Mám k němu velký respekt a miluji vše, co dělá. A je moc hezký na pohled,“ vyznala se ze svých citů.

Tetování vzniklo v Los Angeles a Kelsy, která v minulosti napsala píseň pro Harryho kolegu, Zayna Malika, obrázek plánovala už nějakou dobu jako překvapení ke zpěvákovým narozeninám, které jsou 1. února.

Není jasné, jestli se Harry a Kelsy znají nebo jestli se někdy vůbec potkali. Zpěvačka je však jeho velkou obdivovatelkou a označuje Harryho za nejkrásnějšího muže na světě. Zároveň trvá na tom, že s ním chce do budoucna spolupracovat. „Opravdu s ním chci něco natočit. Pojďme něco udělat, Harry, kde jsi? Pamatujte na má slova, budu na jeho příštím albu,“ řekla v červenci portálu i-D. Nezbývá než rockové hvězdičce popřát hodně štěstí. Nebo možná spíš Harrymu. ■