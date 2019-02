Možná ho uvidíme zase v nové profesi. Etzler je talentem oplývající mašina, která se jen tak nezastaví

Mirek Etzler dává spoustu energie rodině, ale také práci. Super.cz

Naposledy například režíroval hru Zrada, kde si sám zahrál po boku Tomáše Savky a Pavlíny Němcové.

Stal jsem se režisérem nedopatřením, protože jsem v Divadle Na Maninách zachraňoval nějaký projekt. Rozhodně to není to, čím bych se chtěl zabývat. V úloze režiséra bych totiž nejradši herce zabil. Za pětatřicet let, co dělám divadlo, mám představu o své práci. A pokud moji představu kolegové nesplňují, tak mít samostříl, postřílím všechno na jevišti. Ne, dál režírovat nebudu,” říká pokorně Etzler.

„Mě to baví a pokud člověk dělá to, co ho baví, tak těch povinností není nikdy dost. Pro mě je moje práce pořád velká zábava. Je to asi proto, že je moje práce velmi proměnlivá. Nemám rád stereotypy, které mě nudí,” říká Etzler a dále dodává: „Jsem hrozně rád překvapovaný, baví mě noví lidé, nové impulzy, nová místa. Těším se na všechno, co mě ještě potká. A doufám, že toho bude ještě hodně,” říká Mirek Etzler. ■