Dana Morávková o pokračování Ordinace: Myslím, že je to to nejhorší, co jsem kdy hrála

Dana Morávková Michaela Feuereislová

Danu Morávkovou (47) znají televizní diváci především z Ordinace v růžové zahradě. Jako doktorka Zdena Suchá teď bude prožívat noční můru všech rodičů. „Zdena s Davidem (hraje Jan Čenský - pozn.) prožijí jeden z nejhorších životních scénářů, který může potkat milující rodiče. Zmizí jim dítě, malá Hanička. Jako by se pod ní propadla zem a pátrání po ní nikam nevede,“ popsala Morávková linku, která ji nyní čeká. „Myslím si, že je to to nejhorší, co jsem kdy hrála,“ svěřila herečka.