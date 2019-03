Poznali byste ji po letech? Představitelce holčičky z Jurského parku už táhne na 40

Ariana Richards Profimedia.cz

V roce 1993, kdy byl uveden film Jurský park, se proslavila po celém světě. Pro Arianu Richards (39) sice nešlo o první roli, to ani zdaleka, ovšem žádná jiná už Lex ve Spielbergově snímku nepřekonala.

Richards měla díky otci, filmovému producentovi Garymu Richardsovi, k filmové branži blízko od raného dětství, stejně tak její sestra Bethany, která je rovněž herečkou. Před kameru se postavila už v osmi letech pro film Into the Homeland. Následovaly snímky Dostanu tě, syčáku (1988), Chvění (1990) nebo Timescape (1992). Žádný z nich ale neudělal díru do světa, popularita přišla až s Jurským parkem.

Roli Lex Murphy si Ariana zopakovala i v sequelu Ztracený svět: Jurský park, který už se však takového ohlasu jako „jednička“ nedočkal.

V dospělosti před filmováním dala přednost malířství, ale v její nejslavnější roli ji lidé i po letech poznávají. „Občas to chvilku trvá, ale překvapivě ve mně Lex stále poznávají,“ řekla její představitelka webu USA Today loni na premiéře filmu Jurský svět: Zánik říše. ■