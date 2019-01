Krásná blondýnka poprvé promluvila o zásnubách s Romanem Vojtkem: A ukázala prsten

Roman Vojtek požádal Petru Vraspírovou o ruku. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová, archiv P. Vraspírové

"Byl to nádherný večer plný překvapení. Slavila jsem v říjnu s Romanem mé narozeniny. Průběh, místo a vše kolem bylo jedno velké tajemství. Byl to krásný den. Dokonce mi dal i dárek a jelikož se celý den točil kolem mě, řekla jsem mu, že jsem za všechno moc vděčná, ale že teď už budeme dělat to, co si přeje on," prozradila Petra.

"Načež se zeptal: Opravdu můžu udělat, to co chci? A já netušíc, řekla, že jasně. Když vtom sáhl za sebe, vyndal krabičku s prstenem a snažil se dojatý vyjádřit slovy to, co má na srdci. Na jeho žádost jsem řekla několikrát ano, pak jsme plakali a vyznávali si lásku. Byl to nádherný moment plný lásky," dodala Vraspírová.

Svatba je naplánována na letošní léto. Místo a datum zatím pár tají. ■