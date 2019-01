Internetová superstar ukázala figuru v plavkách a své největší lásky

Kylie Jenner (vlevo) s dcerou Stormi a kamarádkou Jordyn Profimedia.cz

Její instagramový účet patří k nejsledovanějším na světě, a pokud chce, aby to tak i zůstalo, musí pro to něco dělat. A Kylie Jenner (21) se činí.

O jednadvacetileté podnikatelce a hvězdě rodinné reality show Keeping Up With the Kardashians je slyšet hlavně v souvislosti s její kosmetickou značkou, s fanoušky se ale dělí i o momenty s dcerou Stormi.

Naposledy s ní a svou kamarádkou Jordyn Woods zdravila z dovolené. Místo neuvedla, zato k fotce, na které se všechny tři sladily do fosforově zelených plavek, napsala, že „tyto dvě miluje víc než život samotný“. Hezké vyznání, co říkáte? Loajalitu vůči kamarádce Woods potvrdila mimo jiné tím, že byla jednou z mála mimo rodinu, která věděla o těhotenství Kylie, a nic neprozradila.

Další vyznání, tentokrát směrem k otci dcery Stormi Travisi Scottovi, přišlo vzápětí, u černobílých snímků z ateliéru. K jednomu Jenner napsala, že jí chybí její manžel. Znovu tím rozvířila spekulace o tom, jestli už není vdaná. Tajemství její okolí evidentně udržet umí, takže to není vyloučeno. ■