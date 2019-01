Uvidíme ji v novém pořadu v pyžamu, nebo s přelepenými bradavkami? Výstřední raperka má velmi pestrý šatník

Skvělou příležitost moderovat nepřijala okamžitě. Michaela Feuereislová

„Jsem za tuhle možnost šťastná. Je ale pravda, že jsem byla ze začátku vůči téhle nabídce skeptická. Nevěděla jsem, co si o tom mám myslet. Byla jsem si vědoma, že je to skvělá příležitost, ale zároveň jsem si nebyla jistá se takhle široce veřejnosti odprezentovat jako moderátorka a nikoli jako zpěvačka,” rozpovídala se Sharlota a jedním dechem dodala: „Nakonec jsem si uvědomila, že všechno, do čeho se mi nechtělo, se ukázalo jako dobrá zkušenost. Raději přijmu výzvu, než bych pak byla zklamaná z toho, že jsem do toho nešla.”

Sharlota je ráda, že jí produkce umožňuje zůstat sama sebou. „Nechtějí po mně žádné fráze, ale mým úkolem je zůstat sama sebou. Nikdo mě nekoriguje a neusměrňuje, funguju tam jako emoční složka. Tím pádem se na každé natáčení těším,” říká nadšeně.

Výstřední umělkyně, která se na veřejnosti objevila v pyžamu nebo v transparentním modelu s přelepenými bradavkami, bude natáčet ve vlastních outfitech. „O oblečení jsem se zajímala ještě předtím, než jsem do toho šla. Vzhledem k tomu, že chtěli Sharlotu se vším všudy, tak tam budu mít vlastní outfity a oblékám se tak, jak chci já. Nic vypůjčeného,” dodala nadšeně Sharlota Frantinová. ■