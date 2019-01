Královna popu opět překvapila: Ukázala se s havraními kudrnami

Madonna Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Do portugalské metropole přesídlila kvůli místnímu fotbalovému týmu, za který momentálně kope její adoptivní syn David (13). Ten, stejně jako Mercy (13) a dvojčata Stella a Esther (6), pochází z Malawi a zpěvačka si je adoptovala mezi lety 2006-2017.

Dětem ostatně v současné době věnuje hodně času. S bývalým partnerem Carlosem Leonem má dceru Lourdes (22) a s exmanželem Guyem Ritchiem pak ještě syna Rocca (18). Madonna byla dvakrát vdaná, a to za Richieho od roku 2000 do 2008 a za herce Seana Penna od 1985 do 1989. V poslední době se po jejím boku sice žádný partner nepohybuje, ale Madonna o muže určitě nebude mít nouzi, ať už s havraní hřívou, nebo bez ní. ■