Karel Gott zrušil narozeninový koncert: Víme, co stojí za jeho zásadním rozhodnutím

Karel Gott s manželkou Ivanou Herminapress

S informací přišel Blesk. Karel s manželkou Ivanou a lékařským týmem dospěli k závěru, že by koncert byl zdraví ohrožující. A proto museli velkolepou událost zrušit. Informaci potvrdila Gottova mluvčí Aneta Stolzová.

"14. června letošního roku se měl uskutečnit velkolepý koncert v pražské O2 areně k 80. narozeninám Karla Gotta. Oslabená imunita však panu Gottovi nedovolí zapojit se naplno do příprav koncertu tak, jak by si to ideálně představoval a jak je jeho zvykem. Proto se po dlouhém rozmýšlení a na základě konzultací s lékaři rozhodl již nyní zrušit červnový koncert k jeho jubileu," řekla Super.cz Aneta Stolzová.

Zpěvák prý nechce zklamat své fanoušky a ohrozit program účinkujících.

"Nechce zklamat své příznivce tím, že by hrozilo odložení koncertu těsně před jeho konáním. A dále nechce blokovat pracovní program svým kolegům, které v průběhu podzimu oslovil s přáním, aby se koncertu zúčastnili a zapojili se do programu podobně jako u předešlých kulatin," dodala Stolzová.

Koncerty, které má zpěvák už naplánované, prý odehraje. Už příští týden má vystupovat v Košicích, v únoru zpívá v Příbrami a na březen má naplánován koncert v Brně. "Pan Gott se bude snažit dostát doposud potvrzeným závazkům," potvrdila Gottova mluvčí. ■