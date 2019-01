Těhotná Jasmina Alagič se ukázala ve vaně a prozradila pohlaví miminka, které čeká s Rytmusem

Jasmina Alagič se s fanoušky podělila o radostnou novinu. Foto: Instagram J. Alagič

„Se synem v bříšku,“ napsala na Instagram sympatická brunetka a přidala fotku, na níž se koupe ve vaně ve tvaru vejce. „Jsem šťastná a hrdá budoucí máma našeho malého bengora a proto stejně, jako bych se o to podělila před lety, se o to dělím i teď, protože stále jsem to já, úplně ta samá,“ dodala Jasmina.

Sotva se v ordinaci radostnou zprávu těhotná kráska dozvěděla, odletěla společně s raperem na Maledivy a hned se oba pochlubili několika romantickými momenty. ■