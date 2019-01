Máme se rádi a nejsme bestie: Zamilovaná Šafářová promluvila o vztahu s Plekancem

Lucie Šafářová a Tomáš Plekanec tvoří hezký pár. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová, Vlastimil Vacek

Tenistka se totiž loni v létě zamilovala do hokejisty Tomáše Plekance (36), který se rozvádí se zpěvačkou Lucií Vondráčkovou (38). Pochopitelně je tak její jméno spojováno nejen s tenisem, na což nebyla zvyklá. Není divu, že se jí Plekanec zpočátku ptal, zda chce ve vztahu pokračovat.

„Byly chvíle, kdy se mě Tomáš ptal: Chceš tohle podstupovat, máš to zapotřebí? A já na to: Hele, už v tom jsem, máme se rádi, a navíc si pořád myslím, že pravda vyjde najevo a my dva nebudeme vnímáni jako nějaké bestie. Ony tyhle komplikace časem utichnou,“ prozradila v rozhovoru pro magazín Reportér Šafářová, která je na sociálních sítích často peskována za to, že prý rozbila rodinu, což ona odmítá.

Plekanec však už od začátku tvrdil, že s tenistkou začal chodit, až když se s manželkou rozešel.

„Potkala jsem člověka, který má svůj vztah vyřešený, ukončený, jenom není rozvedený. Samozřejmě mě netěší, že mě někdo vnímá jako osobu, která rozvádí manželství s dětmi, ale co s tím můžu udělat,“ dodala tenistka, která Plekance znala už dříve, ale pověstná jiskra přeskočila až v létě.

Hokejista poté zveřejnil zprávu o rozchodu s manželkou a zároveň přiznal, že jeho novou partnerkou je právě Šafářová. ■