Takto si zvyšoval rozmnožovací pud. Moderátor Top Staru ochutnal maso z velryby i mořského ježka

Ochutnal jikry z mořského ježka. Foto: archiv P. Vágnera

V zimě se Asie stává cestovatelským cílem mnoha celebrit. Známé osobnosti většinou míří do přímořských oblastí ozářených sluncem. To nebyl případ Petra Vágnera (41), který na přelomu loňského a letošního roku zamířil do Japonska. Do hlavního města Tokia se moderátor Top Staru nevydal ani tak proto, aby poznával kulturu a místní památky, ale čekal ho tam zápas v MMA.