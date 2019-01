Hvězda Rodinných pout se i po 4 dětech vejde do stejných šatů: Zdeňku Žádníkovou konečně zase uvidíme v televizi

Zdeňka Žádníková Super.cz

Potkali jsme se v Brně, na přehlídce její kamarádky, módní návrhářky Gábiny Páralové. "Známe se dlouhé roky, už od jejích začátků. Z té doby taky pocházejí šaty, které jsem si oblékla, jsem ráda, že se do toho po tolika letech a dětech pořád vejdu a neztratilo to šmrnc. Tak jí to snad udělalo radost," svěřila Zdeňka.

"Mám za sebou hodně práce. Loňský rok byl opravdu nabitý. Měla jsem pět premiér a v březnu poběží v České televizi Zkáza Dejvického divadla, kde hrajeme sami sebe, ale je to čirá mystifikace," uvidíme ji po dlouhé době opět na televizní obrazovce. ■