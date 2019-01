Který naháč je hezčí? Martin Zounar se svlékl a válel v posteli s obnaženým hereckým fešákem

Martin Zounar a Martin Kraus Foto: Naďa Murmaková

Idol mnoha dívčích a ženských srdcí herec Martin Kraus, kterému se přezdívá český Belmondo nahý v posteli s chlapem? A k tomu ještě s 16 let starším kolegou Martinem Zounarem (51)! Co se to tu proboha děje?

Na to se ptají sami sebe i jeden druhého právě tihle dva herci. Ve své orientaci mají však jasno! Jen pro diváky nově nastudované komedie s názvem Dva nahatý chlapi to bude velká lahůdka. Právě v době zkoušení pod režijním vedením Antonína Procházky zažívají Kraus se Zounarem vtipné chvíle, u kterých se sami smějí, až se za břicho popadají.

Zdárně jim u toho sekundují jejich kolegyně - Martina Randová, seriálová manželka Martina Zounara z Ordinace v růžové zahradě a také Daniela Šinkorová.

„Je to velká legrace, velká nadsázka a hlavně diváci, zvláště divačky uvidí to, co málokdo. Nahého Zounara s Krausem,” zaglosovala s úsměvem Randová, kterou sice milióny diváků znají jako potrhlou seriálovou Heluš, ale ona například dvacet let hraje na pražské Fidlovačce i v dalších rolích.

„No nevím, zda to pro diváky bude legrace nebo horor vidět nás dva nahé spolu v posteli, to nechám na každém,” usmíval se při zkoušce Martin Zounar, který ale dodal, že spolupráce s kolegy i s režisérem je skvělá.

„Musím říct, že nás to všechny hrozně moc baví, že si to užíváme a jsem i rád, že jsme se díky tomu poznali s Martinem Krausem, který je bezvadný parťák a kolega a nezkazí žádnou legraci,” dodal Zounar, jenž si ze zkoušek odskakuje, podobně jako jeho kolegyně Randová, do ateliérů na natáčení Ordinace. Kromě toho spolu jezdí i talk show Návštěva z ordinace, kde vyprávějí historky nejenom z natáčení.

Předpremiéra Dvou nahatých chlapů, která byla zároveň generálkou, proběhla tuto neděli v Hostivici u Prahy, premiéra se pak odehraje ve středu v pražském Divadle Palace. ■