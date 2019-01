Dcera Arnolda Schwarzeneggera předvedla skvělou figuru v plavkách. Její strážce galaxie už na tom byl líp

S těmi prý Pratt výborně vychází, alespoň podle zdroje z místa dění, letoviska Cabo San Lucas, které se každoročně po Vánocích stává útočištěm mnoha celebrit. „Chris má ke všem z rodiny blízko. Tráví čas vtipkováním s bratry Katherine a mají se spolu dobře,“ zní z Mexika.

Zatímco o vztazích čerstvě devětadvacetileté Katherine se toho příliš neví, Prattův loňský rozvod s kolegyní Annou Faris se dočkal velké mediální pozornosti, stejně jako o rok dřívější rozchod. Exmanželé spolu mají syna Jacka.

Po manželství s herečkou si Pratt našel ženu mimo obor, Katherine je spisovatelkou, na kontě má dvě knížky. Pratta fanoušci znají mimo jiné z filmů Strážci galaxie, Jurský svět, Pasažéři nebo Avengers: Infinity War.

Arnold Schwarzenegger popřál dceři k 29. narozeninám, které před měsícem oslavila, touto koláží

Happy birthday @KSchwarzenegger. Today is all about you, but I want you to know you make me proud every single day. I love you. pic.twitter.com/MQsTmAmfhS