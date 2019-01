Kaira Hrachovcová se tentokrát nesvlékala: Herečka jako modelka zapózovala s domácími mazlíčky

Kateřina Kaira Hrachovcová Foto: archiv FTV Prima

Manželství půvabné herečce sice nevyšlo, ale láska ke zvířatům zůstala. Kaira se nedávno stala patronkou charitativní akce Krejzovi pomáhají, které dal název seriál, kde hraje.

Prostřednictvím televize budou mazlíčci z útulků hledat nový domov. „Pro mě to byla jasná volba,“ říká nadšeně Kaira, proč na nabídku kývla.

„Já si zvířátko z útulku nikdy nevzala, ale měla jsem v dočasné péči dogu Stelu. Jedna dáma, která dlouhodobě navštěvovala veterinární kliniku, kde jsem pracovala, vyslovila přání, jestli bych se, až odejde, nepostarala o to její zvíře, aby nebylo dáno někomu cizímu. Tak jsem přišla ke Stele, která posléze šla k někomu, kdo si ji zamiloval. V dočasné péči jsem taky měla několik kočiček, které jsem si chtěla nechat, ale vždy to dopadlo tak, že se našli lidé, u kterých jim bylo krásně,“ popisuje herečka svou zkušenost s nalezenci.

Do akce se na přání herečky zapojil i její pes Punťa. „S tím to bylo doslova nejtěžší natáčení, protože Punťa není vůbec lehoučký, takže se pronesl. A ještě si ho pochovat, aby to vypadalo esteticky, není úplně jednoduchý.“ Na obrazovce v upoutávkách se tak Kaira objeví se svým mazlíčkem, ale třeba i se štěňátkem jezevčíka Bellou a dalšími pejsky.

„Komunikace je důležitá a já je beru jako svoje parťáky. Když jste s někým na place, i se štábem, který byl fantastický, tak nejdůležitější je samozřejmě to zvířátko,“ dodala nadšená herečka, která doufá, že i díky této akci najdou opuštěná zvířata nový domov.

„Věřím, že se lidi zapojí a nějakému zvířátku u sebe poskytnou nový domov. Jinak bych do toho nešla. Věřím, že každý z nás, kteří v tom jsme a podílíme se na tom, že tomu dáme ze sebe to nejlepší. Není to jen na efekt. Je za tím spousta práce, času, který je vzácný, a vím, že ti mazlíčci určitě najdou domov. Moc si to přeju,“ uzavřela velká milovnice zvířat. ■