Zpěvák Viktor Dyk se exkluzivně pochlubil vnučkou: Jsem rád, že jsem se Nelinky vůbec dožil

„Vzhledem ke své loňské nehodě jsem v první řadě šťastný, že jsem se vnučky Nelinky dožil, ač jsem ve věku spíš otcovském než dědečkovském,” svěřil se Super.cz Viktor, který si pořídil svou první dceru Veroniku s první ženou Monikou v jeho devatenácti letech. „To bylo tehdy, pro srovnání, mému otci, Verunčině dědečkovi, teprve neuvěřitelných čtyřiačtyřicet let,” usmívá se Viktor.

Roli dědečka si bude Viktor náležitě užívat. „Přiznám se, že z malé vnučky jsem úplně vedle, a zároveň jsem náležitě pyšný na svou dceru Veroniku. Co to půjde, budeme se určitě s mou přítelkyní Katkou snažit aktivně pomáhat s hlídáním a do budoucna Nelince předat pár cenných životních zkušeností. S veškerou péčí, láskou a pokorou, přirozeně,” říká dojatě Viktor, jehož současná přítelkyně je v jeho okolí nejmladší "babičkou". ■