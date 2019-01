Patricie Solaříková se po delší době ukázala s přítelem: Vyrazili spolu za sněhem

Patricie s přítelem Tiborem na horách v Rakousku Foto: Petra Zápecová pro CKPK (8x)

Aspoň pár dní na horách se rozhodla strávit herečka Patricie Solaříková (30). S přítelem Tiborem nevyrazila na opening lyžařské sezóny do Špindlu nebo do Tater jako většina známých tváří, ale zamířila k sousedům, do rakouského Nassfeldu.